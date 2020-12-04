Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye alternatif parti kurmak istiyorlar" sözlerine AKP'den yanıt: Gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından bir tanesi daha

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te yaptığı "HDP'ye alternatif parti kurmak istiyorlar" açıklamasına ilişkin konuşurken, "Gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından bir tanesi daha. Ne kadar uğraşsalar da içlerine düştükleri vahim durumu örtemezler" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun "İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde. ‘Bunu İmralı üzerinden yapabilir miyiz’ yönünde bilgiler geldi" sözlerini paylaşan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından bir tanesi daha. Ne kadar uğraşsalar da içlerine düştükleri vahim durumu örtemezler. Zira mızrak çuvala sığmıyor. Yukarı çekiyorlar altı açılıyor, alta çekiyorlar üstü açılıyor, ne yapacaklarını şaşırdılar. Aslına bakılırsa ortada bir itiraf var: Gizlemeye çalıştıkları HDP’li ittifakın da itirafıdır bu. Ne diyelim Millet İttifakı'nın inkâr eden ortakları düşünsün…"

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu T24’te: İktidar HDP'yi parçalama arayışında; ‘İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladığı programda, 'yeni bir Kürt partisi kurmak istiyorlar' iddialarına ilişkin de konuşurken, "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalama arayışında. 'İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz' gibi bilgiler geldi" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gelen bilgi şöyle: İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde. ‘Bunu İmralı üzerinden yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz’ yönünde bilgiler geldi. Sonuç almak mümkün mü bilmiyoruz. Selahattin beyin içeride tutulma gerekçelerinden birinin de bu olduğu ifade ediliyor. Selahattin bey cumhurbaşkanı adayı olabiliyor ama dışarı çıkarmıyor, siz de buna demokrasi diyorsunuz. Aklın alamayacağı bir şey. Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz üstelik kararı veren de hakimler. Ama 'içeride kalacaksın' diyorlar

Yeni partiler kurulurken Millet İttifakı'nın parçalanmasını sağlamak saray ittifakının temel hedeflerinden birisi. Uğraşıp didindiler olmadı. İkinci olarak da 'çok parti kurdurarak buradan seçmenleri kaydırabilir miyiz?' diye düşünüyorlar, bu tuzağa demokrasiyi savunan kimsenin düşmemesi lazım. Buna herkesin dikkat etmesi lazım."