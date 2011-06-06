-KILIÇDAROĞLU: NÜKLEER SANTRAL TARİHE KARIŞACAK SİLİFKE (A.A) - 06.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'da yetki almaları halinde Akkuyu'da nükleer santral kurdurmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği Mersin'in Silifke ilçesinde, traktör üzerinde geldiği Anıt Meydanı'nda, seçim otobüsünün üzerinden halka hitap etti. Başbakan Recep Tayyip Erdogan'ın Kanal İstanbul Projesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Efendim neymiş kanal açacaklarmış. Dün bir arkadaşımız güzel bir pankart açmıştı 'sen bırak İstanbul'daki kanalı, erkeksen bir TV kanalına çık' diyordu. Bir televizyon kanalında boyunun ölçüsünü alayım senin ama çıkamaz. Korkak adamdan, hayır gelmez, Başbakan olmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bir insanın ülkeyi yönetmesi için yiğit adam olması, geçmişinin temiz olması, kul hakkı yememesi lazım, alın terine değer vermesi lazım. Başbakanda var mı bunlar? olmadığı için korkup karşıma çıkamıyor. Bizim derdimiz, bu ülkede herkesin gece huzur içinde yatağa girmesi, huzur içinde evine gitmesi, mutlu bir aile kurması, herkesin alın terinin karşılığını alması, iş aş sahibi olmasıdır. Bunların derdi ise ceplerini nasıl dolduracakları. Size söz veriyorum: 12 Haziran'da yetki verirseniz 13 Haziran'da AKP genel merkezine bağlana hortumları keseceğim.'' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Karabük'teki konuşmasını anımsatarak, ''Erdoğan gitmiş Karabük'e... Karabük Demir Çelik Fabrikasını CHP kurdu biliyorsunuz, onlar sattı, işçileri attılar. Size sözüm var, ahtım var, sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim. Bir değil üç Bakanlar Kurulu çıkaracak gücümüz ve kadromuz var. Yetki verin, bakın bakalım bu ülke nasıl yönetiliyormuş'' dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde kurulacak Akkuyu nükleer santralına da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''Akkuyu'da nükleer santral istemiyorsanız, 12 Haziran'da sandığa gidip altı okun altına evet mührünü basacaksınız, nükleer santral tarihe karışacak. Nükleer santralı Almanya, Fransa, pek çok ülke gözden geçiriyor Japonya'daki felaketten sonra. Denizin yeşillikle buluştuğu bu güzel coğrafyada nükleer santralın ne işi var? Birileri köşeyi dönsün diye, birilerine para aktarsınlar cebini zengin edelim diye yapmak istiyorlar. Bizim iktidarımızda, halkın iktidarında biz, cebimizi değil halkın cebini düşüneceğiz, halk zenginleşecek'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlerden birinin taşıdığı ''Silifke'nin yoğurdu ah Recep seni ABD mi doğurdu'' şeklindeki yazıyı okuyarak, ''Bunlar ABD'den icazet aldılar, öyle geldiler'' dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını yanına çağırarak, ''Onları size emanet ediyorum'' diyerek, miting alanından ayrıldı.