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Kılıçdaroğlu: Ne 400 vekilmiş be... Uğruna ülkeyi kan gölüne çevirdin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

07 Eylül 2015 03:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında "400 vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalasaydı, durum bugün çok farklı olurdu" açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden, "Ne 400 vekilmiş be… Uğruna ülkeyi kan gölüne çevirdin, anaları evlatsız, evlatları yetim bıraktın. Sende vicdanın kırıntısı bile yok!" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

 

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