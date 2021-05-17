Kılıçdaroğlu'ndan yerli La Casa De Papel yorumu: Bu ülkede çoktan çekildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonun çekileceği haberini alıntılayarak, "Çoktan çekildi" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darphane ve Merkez Bankası soygunları yapılan İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonun çekileceği haberine yorum yaptı.

Merkez Bankası'nın satılan rezervlerine göndermede bulunan CHP lideri, yaptığı paylaşımda "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" ifadesini kullandı.