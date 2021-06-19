Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak'ın "Peker'e özendi" manşetine tepki: Bakın bu da başka bir trol zekâsı ürünü!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile fotoğrafını yan yana koyarak, "Peker'e özendi" başlığı atan Yeni Şafak'a tepki gösterdi, "Bakın bu da başka bir troll zekâsı ürünü" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı videoyu konu alan Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (19 Haziran 2021) manşetindeki CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Sedat Peker'in fotoğrafı yan yana kullanıldığı "Peker'e özendi" başlıklı haberi dikkatleri çekti.

Söz konusu haberde, "Suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı videolar üzerinden 'siyasi mühendislik ve iktidar' hesapları yapan Kılıçdaroğlu artık Peker'e de özenmeye başladı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "Peker gibi gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, savcıları, hükümeti hatta tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor" denildi.

"Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü"

Yeni Şafak'ın bu manşetine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler. Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım."

Kılıçdaroğlu bir sonraki paylaşımda da, "Acaba maket gemiyi oraya yerleştirerek, vermek istediğim mesaj neydi? Atış serbest gençler" diye yazdı.

İşte Yeni Şafak'ın hedef aldığı söz konusu video: