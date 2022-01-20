Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na: 84 milyonun ahını zaten aldınız, geriye vahı kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" açıklamasına yanıt verirken, "84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası Ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, TÜİK Başkanı'nın enflasyona yönelik ifadeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı... 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise, "Millet İttifakı adayımızı belirleyecek, hiç kimse şundan endişe duymasın, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" ifadesini kullandı.

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