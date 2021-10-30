Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' açıklamasıyla ilgili gelen yorumlara tepki: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” sözlerini hatırlatarak, “‘Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin” değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere tartışmaları sırasında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye ‘Hayır’ diyeceğiz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, “Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” sözleri ile karşılık vermişti.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın açıklamalarından sonra medyada 'profesyonel askerlik' tartışmaları başladı. Kılıçdaroğlu, 'profesyonel askerlik' tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım. Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, şahıs ve şürekası ‘Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek’ demeye başladılar.

Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir.

Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: ‘Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!”

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır!' diyeceğiz