Kılıçdaroğlu'ndan sükunet çağrısı: Sağlığınız her şeyden önemli!

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası sükunet çağrısı yaparken, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin" dedi.

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

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21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

"Sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır"

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde sokaklarda yaşanan yoğunluk sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaşırken, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli!"

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu