T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan sınır ötesi operasyon yapan TSK'ya: Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin

"Dualarımız kahraman ordumuzla birlikte"

18 Nisan 2022 20:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe – Kilit operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik operasyon başlatıldı

Operasyona ilişkin ilk bilgi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan gelmişti.

Akar, “Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır" demişti.

 

kılıçdaroğlutskırakpençekilitaskerpkkterörchp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24