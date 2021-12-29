Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' talimatı: Kurmayları harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomiyle ilgili 11 soru yönelten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına bu soruların sahada da gündeme getirilmesini ve vatandaşların bilgilendirilmesini istedi.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'na, son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Parti Okulu'nun faaliyetleri, sokak örgütlenmesi ve ev ziyaretleri hakkında sunum yapıldı. Buna göre CHP 4 ayda 8 bin 567 ev ziyareti gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu kurmaylarına ve parti örgütlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazırlanan 11 soruyu sahada tekrarlayıp, vatandaşları bilgilendirmeleri talimatını verdi.