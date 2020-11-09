Kılıçdaroğlu'ndan Müyesser Yıldız'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adli kontrol şartıyla tahliye edilen gazeteci Müyesser Yıldız'ı telefonla aradı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155'in gününde ilk defa hakim karşısına çıktı. "Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen Yıldız tahliye edildi.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Müyesser Yıldız'la yaptığı telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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