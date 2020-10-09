Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT’de katıldığı yayında, Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Hocalardan düzenli olarak bilgi alıyorum. Makineye bağlı, akciğerde sorun var. Umarız iyileşir. Durumunun kritik olduğu ifade ediliyor, doktorlar her türlü çabayı gösteriyorlar. Özel hastanedeydi, üniversite hastanesine geçti" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da yaptığı basın açıklamasında ise, Muhittin Böcek'in sağlık duruma ilişkin olarak, "Yakınen takip ediyorum. Biz kendisini Akdeniz Üniversitesi'ne naklini yapmıştık. Rektör hocamız yakın takip ediyor. Durumu son bir kaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en kısa zamanda şifa bulur" ifadelerini kullandı.

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