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Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

09 Ekim 2020 23:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir süredir yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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