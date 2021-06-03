Kılıçdaroğlu'ndan “Merkez Bankası'nın parası nereye gitti diye sorulur mu?" diyen Erdoğan'a yanıt: 83 milyondan vergi alanlar millete hesap vermek zorunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası'nın parası nereye gitti diye sorulur mu” ifadesine, "Sorulur, dünyanın her tarafında sorulur" diye yanıt verdi.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Can Güngör Tiyatro Salonu'nda muhtarlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar nerede, diye sorduk. En basit soru bu. Merkez Bankası eskiden döviz satardı, ihale açardı sonra internet sitesine koyardı, öğrenirdik. Kimse de bir şey demezdi. 128 milyar doları satan Merkez Bankası değil. Protokolle bir bakanlığa devrediyorsunuz. Bu para şahsi paran olsa bedava da verebilirsin. Milletin parası. Devleti yönetenler, 'Merkez Bankası'nın parası nereye gitti, diye sorulur mu?' diyorlar. Sorulur, dünyanın her tarafında sorulur” dedi.

"Adı konmamış vergiye, 'enflasyon' derler"

“Neden soruyorsunuz, diyorlar. Çiftçide, esnafta, sanayicide sorun var. 10 milyonu aşkın işsiz var” diyen Kılıçdaroğlu, “Türk lirası eriyor, dolar, euro değer kazanıyor. Türkiye'de devletini yöneten hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden milletinden borç alıyor. Enflasyon artıyor, bu yükü vatandaş çeker, işsiz çeker. Asgari ücret eridi, gitti. Adı konmamış vergiye, 'enflasyon' derler. Elektriğe, doğal gaza zam yaparsınız ve Hazine'ye geri gelir. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

“83 milyondan vergi alanlar millete hesap vermek zorunda"

Kılıçdaroğlu, "Vergileri toplamak kolay mı? Aman israf olmasın, diye titriyorsun. Devleti yönetenler, 83 milyondan vergi alanlar, millete hesap vermek zorunda. Hesap vermeyen bir siyaset, demokrat olamaz. Vatandaş, vergimi veriyorum, diyorsa idarecinin de hesap vermesi lazım. Biz de vergilerin nereye harcandığını bilmeyiz. Çok masum bir soru soruyoruz, 'Kaça yaptınız' ancak cevabını alamıyoruz. Sadece ben değil TBMM'deki 600 vekil de bilmiyor. Hastaneler, havaalanları, yollar yapılırken devlet sırrı değildi. Pek çok yönetici bunları açıklardı. Ne oldu da devlet sırrı oldu?" diye konuştu.