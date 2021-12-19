Kılıçdaroğlu'ndan Maraş Katliamı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde, “43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter'dan verdiği mesaj şöyle:

"43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor... Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!"