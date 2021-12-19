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Kılıçdaroğlu'ndan Maraş Katliamı mesajı

19 Aralık 2021 18:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde, “43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter'dan verdiği mesaj şöyle:

"43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor... Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!"

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