Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına uyarı: İstifalarla ilgili görüş bildirmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında İyi Parti'de yaşanan istifalara ilişkin kurmayların görüş bildirmemelerini uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu, özellikle İsmail Ok’un açıklamalarını ‘iyi okumak’ gerektiğini belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’de yaşanan istifaları partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tamamlanan 56 il kongresine ilişkin olarak kurula bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’nun kongrelerle ilgili Salıcı’ya bazı sorular sorduktan sonra, “İyi, sorunsuz gidiyor” yorumunu yaptığı öğrenildi.

‘İyi okumak lazım’

Toplantıda, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un İyi Parti’den istifası da değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun Çokal’ın istifası için “kendi iç meseleleridir” ifadesini kullandığı ancak Ok’un istifa açıklamasında CHP’yi hedef almasının “iyi okunması gerektiği” üzerinde durduğu öğrenildi. Bazı MYK üyeleri ise Ok’un açıklamasını eleştirerek, “iktidarın Millet İttifakı’nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği” iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarından, İYİ Parti’deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği de aktarıldı.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması gündemde tutulacak

Toplantıda 'FETÖ’nün siyasi ayağı' tartışmalarının da gündemde tutulması benimsendi. Bu çerçevede, Aydın’daki bir davada FETÖ sanığı Erkan Karaarslan’ın ifadeleri ile bazı farklı soruşturmalardan yansıyan bilgilerle ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasının talep edilebileceği öğrenildi.

Gezi davası talimatı

Kılıçdaroğlu toplantıda, Gezi Parkı odaklı eylemlerle ilgili davanın, bugün İstanbul’da görülecek duruşmasına MYK düzeyinde katılım sağlanması talimatını da verdi. Bu kapsamda genel başkan yardımcıları; Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal ve Gökçe Gökçen ile çok sayıda milletvekili dün İstanbul’a hareket etti.

Toplantıda Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de İdlib eksenli gelişmeler konusunda sunum yaptı.