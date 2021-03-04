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Kılıçdaroğlu'ndan Kadıköy'de esnaf ziyareti

Kılıçdaroğlu

04 Mart 2021 15:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Kent Müzesi sunumuna katıldı ardından esnafı ziyaret etti.

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'ne giden Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen Kent Müzesi sunumunun ardından esnafları gezdi. Dükkânları tek tek dolaşan Kılıçdaroğlu sohbet ederek sıkıntılarını dinledi ve bu sırada çevredekilerle fotoğraf çektirdi

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