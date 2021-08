Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim" açıklaması yaptı.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "En büyük arzum, bu ülkede huzurun olması. Siyasette kavganın olmaması. En büyük arzum siyasetin temiz olması, bu güzel ülkede bayrağımızın altında özgürce yaşamak. En güzel arzum, en büyük beklentim hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye. En büyük arzum; her çocuğun, her gencin, her kadının güzel bir işte çalışması. Ve dolasıyla alın terinin değerli olması. Size söz veriyorum bunların tamamını yapacağım. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Bu güzel ülkede gencecik, fidan gibi çocuklarımız var, işsiz… Onlara istihdam yaratmak için elimden geleni yapacağım. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağım. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülkenin kaynaklarını bu ülkede vatandaşın ödediği bütün vergilerin hesabını millete vermeyi boynumun borcu kabul edeceğim. Sizleri seviyorum, sizlere hizmet edeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset zenginleşme aracı değildir, siyaset cep doldurma işi değildir. Siyaset halka hizmettir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Hakka hizmet, alın terine değer vermektir. Alın terine değer vermek, o memlekette huzuru ve bereketi getirmektir. Bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. Herkes evinde huzur içinde yaşayacak.

Çok sorunlar var biliyorum. Kasada para kalmadı, biliyorum. Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir. Bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçağı mı var, satacağım onları. Lüks arabaları mı var, satacağım onları. Bir kişi 1 yerden, 3 yerden, 5 yerden, 11 yerden aylık alacak, bitireceğim bütün bunların tamamını. Adaletsizliği bitireceğim. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim.

Dolasıyla geçmişte AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum, adalet mi istiyorsunuz, huzur mu istiyorsunuz, kul hakkını yiyenler artık siyasette olmasın mı istiyorsunuz, yönünüzü değiştirin, hedefe bakın. Biz CHP olarak varız. Huzurlu, beraber, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yaşamak mı evet, huzur içinde mi evet, o zaman adres CHP.

Hiç endişe etmeyin, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Adaletin olmadığı yerde devlet ayakta durmaz, haksızlıkları önleyemezsiniz. Adaletin olmadığı yerde zulüm, haksızlık, milyonlarca gencin işsizliği vardır, evlerde huzur, bereket yoktur, mutfakta yangın vardır. Adaletin olmadığı bir yerde fiyatlar alabildiğine gider, ama birilerinin sarayında güllük gülistanlık vardır. Bunları bitireceğim. Sözüm söz. Beraber yapacağız bunu. Bir hafta içinde, İstanbul Sözleşmesi, kadına kim şiddet uyguluyorsa karşısında bu kardeşinizi bulacak. O sözleşmeyi bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile yeniden ihya edeceğiz.

Ben adım adım Anadolu’yu geziyorum. Sizler de komşularınızı ikna edin. Türkiye’de harami düzeni var, değiştireceğiz, deyin. Benim en büyük güvencem sizlersiniz. Size güveniyorum, size inanıyorum. 5 yıl içinde yepyeni, uygar, kalkınan, işsizliği büyük ölçüde bitiren, adaletin egemen olduğu bir Türkiye. Sözüm söz, mutlaka yapacağım.”