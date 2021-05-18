Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım; sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yayımladığı videolarda ileri sürdüğü iddialar tartışılmaya devam ederken; partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisi AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi. "Benim bu millette bir sözüm var Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım" diyen CHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı yer altı dünyasının çeteleridir" dedi.

"Her alanı kirlettiler. Devletin içinde ciddi bir çürüme var. Diyorlar ki mafya bizim ortağımız değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde mafya liderleri bildiri nasıl yayımlar? Bildiride biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyor. Yani biz ortağıyız diyor. Daha ne desin ya!" diyen CHP lideri, "Sadece destekliyoruz değil muhalefeti de eleştiriyoruz diyor. Hele Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez. TC bir avuç mafya ortağına ve onun yöneticilerine asla bırakmayacağız. Gücümüzü halktan alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Futbol dünyası ile ilgili olmayan hiç kimse yok. Hepimiz yaşamımızın bir evresinde futbol oynadık. Dolayısıyla ligdeki rekabet dikkatimizi çeker bir şekilde. Beşiktaş bu yıl şampiyon oldu, yürekten kutluyoruz."

"Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. Saldırı sonraki süreçte de devam etti. Çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin insanlık görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünya liderleri ne yapıyor acaba? Neden katliamı engellemiyorlar. Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyayı ilgilendirir. Beni üzen İslam dünyasındaki parçalanma. Kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya! BM'nin bu konuda gerekli, çabayı göstermemesi! Bunların tamamı önümüzde duruyor. Biz Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı. Bazılarının mezarları hâlâ Filistin'de. Dolayısıyla Filistin'le tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. "

Aşılandım maskesine tepki: Bir sürü rezalet çıkardınız bari bu milletin onuruyla oynamayın!

"Biliyorum elektrik, su parası, kiraları ödemekte zorlanıyorsunuz. Türkiye'nin bütün coğrafyasında yaşanıyor bu sorunlar. 19 yıldır ülkeyi yönetenlerin pandemi sürecini yönetemediklerini biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Biliyorum, kapanma sonrasında bile aldıkları kararların ne kadar dengesiz oldukları ortaya çıktı. AVM'ler açık, çay bahçeleri kapalı. Allah bunlara akıl fikir versin. Nasıl aldılar bu kararları emin olun anlamakta zorlanıyorum. Biliyorum, pandemi döneminde diğer ülkelerin yaptığı gibi vatandaşına hibe vereceğine, karşılıksız yardım yapacağına, IBAN numarası açtılar, vatandaştan para topladılar. Dünyada örneği olmayan bir uygulama. Hani kasalar tıka basa dövizle doluydu? Vatandaşlarımız bunları görüyor. Biliyorum, pandemi döneminde 2020'nin ilk 9 ayında 107 bin hanenin elektriği kesildi. Ne demektir ya pandemi döneminde! Bunları anlatıyorum, söylüyorum, sevgili vatandaşlarım sizlerle konuşuyoruz, sizlere anlatıyorum. Ülkenin nasıl yönetildiğini siz de görüyorsunuz ben de! Biliyorum, 128 milyar dolar nereye gitti sorusundan rahatsız oluyorlar. Dünyanın en makul, dünyanın en gerçekçi sorusunu soruyoruz. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti? Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 83 milyon da bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi cumhuriyet tarihinde hiç olmadı.

"Bir sürü rezalet çıkardınız bari bu milletin onuruyla oynamayın!"

Biliyorum, ülkede her şeyi sattılar, döviz bitti, bu ülkenin onuruyla oynar noktaya geldiler. Ben maske takıyorum sen keyfine bak diye reklamlar. Bir sürü rezalet çıkardınız bari bu milletin onuruyla oynamayın! Onu da yaptılar. Ben unutmuyorum siz de unutmayın. Biliyorum, devlette liyakat sistemini yerle bir ettiler. Yandaşlar eski milletvekilleri her birisi bir yerde göreve atandı. Esnaf kan ağlarken, elektrik parasını ödeyemezken, sarayın beslemeleri birden çok maaş alarak krallar gibi yaşadılar.

Erdoğan'a: Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi?

Biliyorum, ekonomik ve siyasal bir buhranla vatandaş karşı karşıya iken saraydakiler keyif içinde yaşadılar. Hiçbir sorun yok orada ne ekonomik ne sosyal! Sarayla Türkiye arasında 180 derece fark var. Acı olanı, bir lokantacı bana bir ileti göndermiş 'Beş mart 2020 tarihinde restoranımı açtım. 438 günde sadece 187 gün açık kaldım. Kiralarımız vardı, kiralarımızı ödedik cepte o para kalmadı. Kredi çektim. Devletin desteği komedisinin sınırlarını biliyorsunuz o bile bizi teğet geçti. Lütfen bizim sorunlarımızı dile getirin. Ülkede sadece emekliler ve çiftçiler yaşamıyor bizler de yaşamıyoruz.' Ömer Bey kardeşim defalarca sizin sorunlarınızı dile getirdim, benim görevim. Bugün de yaladığınız sorunları dile getiriyorum. Bütün bunlar olurken şimdi kalkmışlar vatandaşa, yaptıkları rezaleti biliyorlar, şimdi diyorlar ki sizden helallik istiyorum. Nasıl bir helallik? Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? İşsiz bıraktığın milyonlarca genç sana helallik verecek mi? Pazar artıklarından beslenen yüz binler sana helallik verecek mi? Dükkânı kapalı aylardır çalışmıyor icra memuru kapıda bu adam sana helallik verecek mi? E onlar da açıklama yaptılar dediler ki biz hakkımızı helal etmiyoruz. Sorumlusu kim? Bizi yöneten sensin. Ben sana hakkımı nasıl helal edeceğim diyor. Kör kuruşa esnafı muhtaç edeceksin, milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dediğin KÇÖ yapanlara milyarlarca dolar vereceksin. Esnafa sıfır! Hangi vicdan kabul eder bunu?

Dolar yükseliyor, kim kârlı? Kim bundan nemalanıyor? Kim? Beşli çete. Dolar attıkça bunların keyfi yerinde. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki sadece dolar değil Amerika'da enflasyon yükselirse onu da veriyorlar. Defalarca söyledim, devlet akılla yönetilir. Bilgiyle, birikimle, liyakatle, adaletle yönetilir. Devleti keyfi olarak yönetemezsiniz. Özel çıkarlarınız için devleti yönetemezsiniz. Orta Çağ mantığıyla 21. yy devletini yönetemezsin. Devleti öyle bir yöneteceksin ki millet senden helallik isteyecek. Özrün kabahatinden büyük, milleti nasıl perişan ettiğini görüyorsun, e bana hakkınızı helal edin. Niye etsin!

Son süreçte esnaf 20 gün kapalı kaldı şöyle bir talepleri var; sosyal güvenlik primleri ve vergileri faizsiz olarak en azından erteleyin diyorlar. "

"Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım"

"Bu işin erbabı milletini seven milletine saygı duyan hayatı boyunca varlığını canını malını düşüncesini millete feda eden bir liderimiz vardı rahmetli Bülent Ecevit. 'Ne ezen ne ezilen insanca hakça.' Size onu vadediyorum. Size onu vadediyorum ne ezen olacak ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen olacak. Efendim kimliği böyleymiş, yaşan tarzı böyleymiş bu ayrımı yapmayacağız. 83 milyonu kucaklayan herkesi eşit gören fukaralığı bu coğrafyada yerle yeksan eden bir Türkiye'yi vadediyoruz. Fazla değil, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk 6 ayda göreceksiniz. Türkiye'ye huzur gelecek. Türkiye'ye barış gelecek. Kimse kimliğinden ötürü sorgulanmayacak. Yaşam tarzından dolayı sorgulanmayacak. Bu millette kim yaşıyorsa başımın üstünde yeri var. Ve benim bu millette bir sözüm var Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım.

"Bir ekonomik çeteler var bir de yer altı çeteleri var"

Milli kurtuluş savaşı veren bir devlet, haksızlıkla mücadele eden, bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir devlet nasıl olur da yer altı dünyasının çeteleriyle el ele kol kola gezer! Bir ekonomik çeteler var bir de yer altı çeteleri var. Türkiye'yi bu iklimin içine kim soktu? Nereden çıktı bu yer altı çeteleri, birbirleriyle büyük paralarla bir araya gelip sonra çatışarak bütün kanalizasyon pisliğini Türkiye'nin gördüğü ve kokusunu hissettiği bir ortama nasıl soktular Türkiye'yi? Akıl alır gibi değil. Bir gerçek ortaya çıktı, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı; yer altı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı. Şimdi diyecekler ki mafya nasıl oldu da üçüncü ortak oldu? Anlatacağım. Lütfen ben dikkatle dinleyin.

"Yer altı dünyasının çeteleri gücü siyasi iktidardan alıyor"

Bakın değerli arkadaşlar, meşru bir partinin genel başkanı eğer bir yer altı dünyasının liderini hapishanede ve hastanede ziyaret edip onun için özel af çıkarması için çalışırsa ve onun taleplerine iktidar partisi boyun eğerse ve onu hapisten çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Gücü nereden alıyor yer altı dünyasının çeteleri, siyasi iktidardan. 19 yıldır devleti yönetiyorlar, Türkiye'yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Eğer bir ülke uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline gelmişse arkasında güçlü bir siyasi destek vardır.

"Yer altı dünyasının arkasında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz, emniyet güçleri de bunlara dokunamıyor"

5 ton kokain milyarlarca dolar demektir. Bu kokaini Türkiye'ye getirecek olan kimdi? Soran oldu mu? Bilmiyoruz. Sormadılarsa bu uyuşturucu kaçakçılarına ortaktır. Biz kimi görüyoruz Ak Parti Genel Merkezi'ndeki genç çocuğu görüyoruz efendim pudra şekeri çektim diyen genci. Sordular mı acaba o gence bu kokaini kimden aldın? Soramazlar. Şubat 2019 Mersin limanında bir gemi yakalanıyor 615 kilo kokain. Duyan oldu mu? Yok. Hangi adrese gelecekti bu? Tık yok ne saraydan en onun beslemelerinden. Kime gidecekti? Milyarlarca dolardan bahsediyorum. Neden bunlar yakalanmıyor, yargının önüne çıkarılmıyor? Siyasi destek aldıkları için. Yer altı dünyasının arkasında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz. Emniyet güçleri de bunlara dokunamıyor.

"Peki, paraları nerede tutuyorlar?"

Bunlar peki paraları nerede tutuyorlar? Vergi cennetlerinde. Yani her türlü kayıt dışı her türlü kaçakçılıktan elde edildiği gelirlerin olduğu ülkeler. Birini vermiştim Man Adası diye. Bir Cumhurbaşkanı onun ailesi Man Adası'nda uydurup bir şirket kurarsa, milyarlarca doları Türkiye'ye getirirse vergi vermemek için. Mafya ne yapmaz? 'O cumhurbaşkanı ben de yer altı dünyasının lideriyim. Zaten el ele kol kolayız' diyecek mi, diyecektir. Bunu söylerdim diye tazminat davası açtılar. Bu kardeşiniz pes dedim mi? Demeyeceğim. Bu milletin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağım.

"15 yıldır bu kararname çıkmıyor, niçin?"

15 yıldır bu kararname çıkmıyor niçin? Yer altı dünyasının talepleri doğrultusunda bu kararname çıkmıyor. 'Daha biz sizi finanse edeceğiz diyorlar, daha biz kol kola çok fotoğraf vereceğiz. Bizden vazgeçmeyin' diyorlar. 15 yıldır bir kararname çıkmıyor. Üç dakikalık iş. Neden? Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyanın gücünü burada görüyoruz. Kararnameyi çıkarmama talimatını veriyor, Erdoğan kararnameyi çıkarmıyor. Esnafa gelince vergi alıyorsun, ödemeyince ceza yazıyorsun, cezanın üstüne faiz yazıyorsun, milyarlarca dolar dolar vergi cennetlerinden gelecek, sıfır vergi sıfır vergi! Bunlarda ahlak var mı? Yok. Kim bunların ortağı? Yer altı dünyası.

"Mafya daha güçlü! Siyaseti mafya teslim aldığında ülke düzelmez"

Bir bakan getirdiler. Ticaret bakanı. Geldi koltuğa oturdu kocasıyla bir firma kurdular, başladılar dezenfektan satmaya bakanlığa. Hangi ahlak ya? Nüfuz ticareti diyoruz buna, suçtur bu! Ama kim suçu dinleyecek. Onlara göre koskoca bakan. O da milleti soymuş ne olacak ki. Balık baştan kokar. Şimdi araştırma önergesi veriyoruz bugün. Bu bakanla ilgili olarak. Adım gibi eminim AK Parti ve MHP el kaldırıp bunu soruşturmayın. Neden? E biz mafyanın ortağıyız buradan başlarsanız sıra mafyaya gelir. Diyeceklerdir. İnşallah yanılırım. İnşallah efendim olur mu biz milletin vergileriyle maaş alıyoruz, bir yerde kul hakkı yenmişse biz o kul hakkı yiyenden hesap sormak zorundayız derler. Derler mi? Diyemezler. Çünkü mafya daha güçlü! Siyaseti mafya teslim aldığında ülke düzelmez.

"Sözüm söz bunların tamamını ortaya çıkaracağım"

Mafyanın bir başka özelliği daha var devleti yönetenleri ele geçirmeye çalışır onlarla sıcak ilişkiler kurar yeri gelir para verir yeni gelir başka arzularını karşılar. Onları satın alır Zindaşti denen birisi vardı. Yer altı dünyasının en önemli aktörlerinden biriydi. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Cumhurbaşkanının baş danışmanıyla ilişkileri çok iyiydi. Allah rahmet eylesin vefat etti, Allah günahlarını affetsin diyelim. Hapse giren kişiyi telefon edip hapisten çıkardı. Ne demektir bu? Niye üçüncü ortak diyoruz, bunun için. Kimlere ne kadar para verdi? İktidar partisini ve onun küçük ortağını ne kadar finanse etti, bilmiyoruz. Ama sözüm söz bunların tamamını ortaya çıkaracağım.

Hazine ve Maliye Bakanı 128 milyar dolar hiç edildi. İstifa ederken at izi it izine karıştı dedi. Bu ne demektir? Kanunsuzluk öyle boyutlara ulaştı ki ben bu işin içinden çıkamıyorum. Kanunsuzluk ne demektir aynı zamanda yer altının çeteleriyle hareket etmektir. Bunu söyleyen kişi bu devletin hazine ve maliye bakanlığını yapan kişi. 128 milyar doları birilerine peşkeş çeken kişi.

Devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit ediliyor ve o tehdide karşı sesini çıkaramıyorsa o kişi aynı zamanda yer altı dünyasına teslim olan kişidir. Dün bir şey görüşüldü İstanbul'da. Meşhur dolandırıcı gene üçkağıtçı Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi. Baktım bu kişi aranıyordu, dava açıldı. Bu kişinin bir sefer yurt dışına çıkışına izin verdiler. Mal varlığı üzerine konulan tedbirlerin ivedilikle kaldırılmasını istediler. Bu kişi yurt dışına çıktı. Dün dava yeniden görüşüldü. Tutuklanmasına karar verildi. Adam yurt dışında. Yav siz milletle dalga mı geçiyorsunuz!' Peki mal varlığı üzerindeki tedbirlerin ivedilikle kaldırılması kararını veren savcı şimdi nerede? Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. Ben söylemeyim de kim söylesin!

İçlerinde aklı başında insanlar da var Cemil Çiçek, ya bu iddiaların yüzde biri bile doğru olsa felakettir diyor. Ya ne iddiası hepsinin belgesi var. Savcı harekete geçmelidir diyor, hangi savcı harekete geçecek? Şu devletin, memleketin, adalet bakanlığının düştüğü hale bakın. İçişleri Bakanı hakkımdaki iddialar hakkında soruşturma açın diyor. Ne olacak ki bulursun bir savcı. Önce üzerine gizlilik kararı aldırırlar. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz bunları.

"Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez"

Her alanı kirlettiler. Devletin içinde ciddi bir çürüme var. Diyorlar ki mafya bizim ortağımız değil. Yav arkadaş gözünü sevdiğimiz şahıs sen bilmiyor musun ya TC devletinde mafya liderleri bildiri yayımlar? Bildiride biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyor. Yani biz ortağıyız diyor. Daha ne desin ya! Sadece destekliyoruz değil muhalefeti de eleştiriyoruz diyor. Hele Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez. TC bir avuç mafya ortağına ve onun yöneticilerine asla bırakmayacağız. Gücümüzü halktan alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.