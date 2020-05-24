Kılıçdaroğlu'ndan iktidara Çav Bella tepkisi: Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP’nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' dinletilmesine ilişkin olarak, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a açıklamalarda bulundu.

"Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP’nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir" diyen Kılıçdaroğlu, "RTÜK Başkanı’nın televizyonda ölüm listesi yaptığını söyleyen kişi için talimat gelmeden bir şey yapmam demesinden anlıyoruz ki, talimat gelmeden hiçbir olayın üzerine gidilmiyor. Bu, devlette çürümedir. Liyakatin kaybolmasıdır" görüşünü dile getirdi.

"Amaç belli, kardeşi kardeşe kırdırmak"

"Adana’dan sonra İzmir’de de CHP’yi hedef gösterme gayreti içine girildi ama halk bunları artık yutmuyor. CHP’yi ucu belirsiz bir kavganın içine çekmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu halk bozacak, bozuyor da zaten. Ben halkın sağduyusuna ve vicdanına güveniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak. Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek. İktidarlar devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler."

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Ne olmuştu?

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden önceki gün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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