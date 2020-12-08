Kılıçdaroğlu'ndan hükûmete "Yerel yönetimlere engel çıkarmayın" çağrısı: Deprem hepimizin ortak sorunudur

6.9 büyüküğünde depremi yaşayan İzmir'e giderek belediye başkanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükûmet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa süre içinde çözeceklerdir" dedi. İktidara iş birliği yapma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim gönlümüzde yatan merkezi hükûmetle yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalogun olmasıdır. Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Merkezi yönetimle yerel yönetimler el birliği yaptıkları takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaklardır. Parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın bütün bu sorunları çözmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımızla, il başkanımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık bir kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane belediyeye ait konutlara yerleştirildi. Bütün iş donanımı sağlanarak. 4 bin 200 aileye de ayrıca 10’ar bin lira kira yardımı yapıldığı ifade edildi. Eğitimle ilgili, uzaktan eğitim var zaten, çocukların bütün talepleri, tabletler başta olmak üzere tümü karşılanmış vaziyette. Ağır ve orta hasarlı binalar var. Bu binaların bir an önce yıkılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda merkezi hükûmetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Ayrıca büyükşehir belediyemiz, belediyelerimiz merkezi hükûmetle bu sorunun rahat bir şekilde giderilmesi açısından da ellerinden gelen bütün çabaları gösterecekler.

Şu çok önemli İzmir’in yaşadığı acı Türkiye’nin ortak acısı haline dönmüştür. Gerek bizim diğer belediyelerimiz gerek AK Partiye ait AKP’ye MHP’ye ait belediyeler var. O belediyelerin de şöyle veya böyle katkısı olmuştur. Ama şu açık ve nettir. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada tarih yazmışlardır. Hiç kimsenin en ufak bir ihtiyacı göz ardı edilmemiştir. Bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle ben bütün medya organlarının huzurunda belediye başkanlarımızın bu çabaları için teşekkür ederim.

Bundan sonra kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükûmet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa süre içinde çözeceklerdir. Ama bizim gönlümüzde yatan merkezi hükûmetle yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalogun olmasıdır. Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Merkezi hükûmetle yerel yönetimler el birliği yaptıkları takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaklardır. Parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın bütün bu sorunları çözmek mümkündür.”