Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan, hepsi geçecek; güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme, üzmesinler seni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…" sözlerine yanıt verirken, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına rastgele gidemeyeceksin

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik sert sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaştığı mesajında 'iyi yıllar' da dileyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar"