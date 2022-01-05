Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın; bu millet bunları yemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda; “Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş; meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz’da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evelallah alırsınız” dedi. Kılıçdaroğlu bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Sarayını 3 ay boyunca halkımızın ziyaretine açacağız"

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek.

Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.”