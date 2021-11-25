Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin, ne oldu senin Rabia'na, İhvan'ına?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin Rabia'na, İhvanı'na?" paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

BAE, Mısır'da darbe ile yönetimi alan Sisi'ye arka çıkarken, Türkiye Mursi yönetimini destekledi. Türkiye ile BAE sadece Mısır ve Doğu Akdeniz'de değil birçok uluslararası kriz bölgesinde de karşı cephelerde yer aldı. İki ülke, Libya'da çıkan iç savaşta farklı noktalarda durdu. İki ülke de Libya'da karşı cephelerde bulunan gruplara silah yardımında bulundu. Bu farklılık Suriye, Yemen ve Somali'de de aynı şekilde devam etti. BAE ile birlikte 3 Arap ülkesi Katar'a ambargo kararı alırken Türkiye yine farklı cephede yer aldı. 2017'de üç ülkenin ambargo kararı aldığı Katar'ın yardımında Türkiye koştu. Türkiye'den yapılan ihracatla Katar'a uygulanan ambargo kırılmaya çalışıldı.

BAE'nin İsrail ile başlattığı normalleşme süreci de Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. BAE ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler hızlanırken, iki taraf arasında askeri anlaşmalar da imzalandı. Türkiye, BAE'yi 'Filistin davasını' satmakla suçladı. Türkiye'de özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası BAE'ye yönelik ağır suçlamalar yapıldı. Özellikle yönetime yakın Türk gazete ve televizyonlarında BAE'nin darbe girişimde rolü olduğu suçlamaları yapıldı. Ayrıca muhalif basının da AK Parti'ye karşı desteklendiği iddiaları ortaya atıldı.