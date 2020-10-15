Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu çözümü: Bir alt mahkemenin yargıda oluşturduğu derin çürümeyi, bir başka mahkeme gidermelidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kapalı grup toplantısında milletvekillerine sağduyulu hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulunurken, yerel mahkemeye yapılan itirazın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, “Yerel mahkemenin verdiği bu karar anayasayı askıya alma amacı taşıyor. Hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu hedef alıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’de önceki gün Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın yerel mahkemenin verdiği ret kararı üzerine olağanüstü toplanan MYK’nin ardından dün de bütün milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu, toplantının başında Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına direnen yerel mahkeme kararıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşananlarla ilgili sağduyulu ve soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Bir alt mahkemenin yargıda oluşturduğu derin çürümeyi, bir başka mahkeme gidermelidir. Çünkü yargıya olan güvensizlik, ancak bir başka yargı kararı ile yeniden sağlanabilir. Bu konuda da asıl büyük görev yargıya düşüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara yapılan itirazı 15. Ağır Ceza Mahkemesi görüşecek.