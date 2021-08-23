Kılıçdaroğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'na: Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın, İngiltere’nin Afgan göçmenler için Türkiye’de kuracağı iddia edilen ‘iltica başvuru merkezleri’ ile ilgili açıklamasının ardından, "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın Türkiye'de mülteci merkezleri kuracaklarını ilan ettiğini duyurmuş; bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan bilginin gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Dışişleri'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

"Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık."

Ne olmuştu?

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti. The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.

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