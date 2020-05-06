Kılıçdaroğlu’ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan mesajı: Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş’i, Yusuf Aslan’ı ve Hüseyin İnan’ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” ifadelerini kullandı.

48 yıl sonra yasa teklifi