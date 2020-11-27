Kılıçdaroğlu’ndan Borsa İstanbul’un yüzde 10'unun Katarlılara satışına tepki: Yarın öbür gün sarayın yarısını sattık derse kimse şaşırmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar’la yapılan anlaşmaya ilişkin iktidara eleştirilerde bulundu. "Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün sarayın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.

Fox TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

"Merkez Bankası'nın bütün birikimlerini sıfırladınız. Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray'ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler."

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AKP’li Bülent Arınç’ın açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Meclis’in iradesinin ipotek altına alındığını söyledi. Kılıçdaroğlu yasama ve yargıya ilişkin de eleştiri getirdi.

"5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir siyasi iktidarın korona sürecini yönetme şansı zaten yoktu"

Koronavirüs süreci yönetimini de eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronayla ilgili başlangıçta önemli adımlar attılar. Vaka ve ölüm sayılarının azlığı alınan önlemlere bağlıydı. Bu önlemleri alırken ekonomik ve sosyal açıdan başka önlemlerin de alınması gerekiyordu," dedi ve şöyle devam etti:

"5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir siyasi iktidarın korona sürecini yönetme şansı zaten yoktu. Bilim kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. Baştan bunu bilmemiz gerekiyordu. Biz sorumlu muhalefet olarak şunu yanlış yaptın demedik, bunu yaparsan iyi olur diye uyarıda bulunduk.

"Şu anki veriler bile eksik"

Dün Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüşen CHP lideri, "TTB'nin ne PKK'lığı kaldı, bütün suçlamalar yapıldı. Kim haklı çıktı? TTB haklı çıktı. TTB hâlâ verilerin eksik söylendiğini ifade ediyor. Şu anki veriler bile eksik" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği’yle her zaman görüş alışverişi yapmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’de pandemi sürecinin atlatılması sürecinde TTB’nin yaptığı açıklamalarla haklı çıktığını söyledi.

"Rakamlar çok büyük, önlem alınmıyor, alınmak istenmiyor"

Kılıçdaroğlu, "Verileri açıklamayabilirsiniz ama veri açıklamaya başlıyorsanız doğruları söylemeniz lazım. Ekrem Bey, olayın büyüklüğünü görünce 'Bu kadar da olmaz, önlem alın' dedi. İstanbul'u yönetiyor yani burada yaşayan insanların can ve mal güvenliğinden kendisini sorumlu hissediyor. Rakamlar çok büyük, önlem alınmıyor, alınmak istenmiyor böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık" sözlerini kaydetti.

Demirtaş tepkisi: Bunda adalet var mı?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Düşünün aynı iddianameden beraat ediyorum. Sonra tekrar hapis. Bunda adalet var mı? Siz 3 buçuk yıl aynı adamı içerde tutuyorsunuz. Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar. Bu insani değildir demezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum” ifadelerini kullandı.

Bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapan CHP lideri Kılıçcaroğlu, "Eskiye dönelim anlamında değil .Eskiden çok büyük yanlışlar oldu onların tümünü ortadan kaldıracağız. Yeni, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz" dedi.

"Siyasi iktidar kime hizmet ediyor?"

"Siyasi iktidar kime hizmet ediyor?" diye soran Kılıçdaroğlu devamında şunları kaydetti:

"İşsizlik varken sorumlu kim? Sorumlu siyasi iktidardır. Bir ekonominin başarısı şuradan ölçülür; eğer bu ülkede işsizlere yeni istihdam alanları yaratılıyorsa o ülkede yönetim başarılıdır, yaratamıyorsa başarısızdır. Öğretmene ne veriyorlar? Açlık sınırı 2 bin 516 lira. Asgari ücret açlık sınırının altında. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Bunların içinde ücretli öğretmenler de var. Her dediğin kanun oluyor kardeşim 3600 ek göstergeyi neden çıkarmıyorsun? Tefeciye kaynak var. Devlete borç para verip oradan faiz elde edenler. Dolarla yüzde 6 faiz veriyoruz. Yunanistan kaçla alıyor? Binde 9. Yunanistan uluslararası piyasaya çıktığı zaman binde 9'la alıyor biz çıktığımızda yüzde 5'le alamıyoruz, yüzde 6 ile yalvar yakar alıyoruz."

"Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

CHP'li belediye başkanlarının pandemi döneminde olağanüstü bir çabayla çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bizim kitabımızda yolsuzluk yoktur, herkes oturacak belde halkına hizmet edecek" diye konuştu.