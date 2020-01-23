Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması: Türkiye savruluyor, Türkiye yönetilmiyor

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na atanan kayyım kararına, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Dedik ki ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez’. ‘Devlet; adaletle, liyakatle yönetilir’.

Anadolu topraklarında ilk vakıf 1048’de kuruldu… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş savaşı sırasında bile vakıfların gelirine el sürmedi…

2. Dünya Savaşının en zor günlerinde dahi İnönü vakıfların gelirlerine dokunmadı… Vakıflar, hizmet kuruluşlarıdır. Vakıflar, malvarlıklarını topluma adamış kurumlardır…

Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez… Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa, siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak, en hafif deyimiyle ahlaki değildir…

Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor…

Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

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