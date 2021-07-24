Kılıçdaroğlu'ndan Basın Bayramı mesajı: Sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sözüm ona 'iletişimciler' sizi hedef gösteriyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Basın emekçilerimizin #BasınBayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!" ifadelerini kullandı.