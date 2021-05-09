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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı

09 Mayıs 2021 21:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşarak; "Tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum" görüşüne yer verdi. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"AB'ye aday üye olarak kabul edilmemizle birlikte kutlamaya başladığımız, barışın ve bir arada yaşamanın tohumlarının atıldığı gün olan #AvrupaGünü'nü kutluyor, tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. "

 
 
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