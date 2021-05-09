Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşarak; "Tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum" görüşüne yer verdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AB'ye aday üye olarak kabul edilmemizle birlikte kutlamaya başladığımız, barışın ve bir arada yaşamanın tohumlarının atıldığı gün olan #AvrupaGünü'nü kutluyor, tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. "