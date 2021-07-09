Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Mitingi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce 9 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen Adalet Mitingi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce bugün İstanbul’da, milyonlarla Adalet Mitingi’nde buluştuk. #AdaletYürüyüşü Ankara’da başladı ama İstanbul’da bitmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" Adalet Mitingi'yle son bulmuştu. Maltepe Meydanı'nda son bulunan protesto yürüyüşünde yaklaşık 2 milyon kişi toplanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yürüyüş ve mitingin 4.yılında şu ifadeleri kullandı:

"4 yıl önce bugün İstanbul’da, milyonlarla Adalet Mitingi’nde buluştuk. #AdaletYürüyüşü Ankara’da başladı ama İstanbul’da bitmedi. Ne zaman ki bu iktidarı tarihin tozlu sayfalarına atıp, adalet reformlarımıza başlayacağız, o gün bu kutlu yürüyüş, tatlı bir yorgunlukla son bulacak."