Kılıçdaroğlu: Muhtıra veren paşadan hesap soracağız!

T24 - Kılıçdaroğlu bugün düzenlenen Bingöl mitinginde konuştu: Kendilerine muhtıra veren paşaya Bakanlar Kurulu kararı ile üstün hizmet madalyası verdiler. İnsan utanır ya.

KILIÇDAROĞLU: PKK KOŞULSUZ SİLAH BIRAKIRSA GENEL AF TARTIŞILABİLİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Eylül’den hesap soracağını söylediğini belirterek, “Ben de, siz de biliyoruz ki, 12 Eylül’den hesap soramazlar. Ben onlara Büyükanıt duruyor, muhtıra verene niye hesap sormuyorsun dedim. Recep bey bunun da hesabını vermedi. Yürekli isen, adam gibi adamsan, sana muhtıra veren adama hesap sorarsın. Mağdur edebiyatına yattın ve milletten oy toplayıp sonra millete sırtını dündün. O muhtırayı veren paşaya da hesabını soracağız” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül’de yapılacak referanduma ilgili 58’inci mitingini Elazığ’da gerçekleştirdi. PTT Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi Kılıçdaroğlu’na büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Alanda, ‘Taşeronlara ve sendikasızlaştırmaya hayır’, ‘Her şeyde bir hayır var oyunda hayırlı olsun’, ‘Vatan haini yaz 1923’e gönder AKP kadrosu cebine gelsin’, ‘Yarım yamalak bir değişiklikle 1982 anayasasının korunmasına hayır’, ‘Küçükken simit satardı şimdi büyüdü vatanı satıyor’, ‘Kerpiç eve sağlam raporu veren AKP’ye hayır’, ‘Yalana dolana talana hayır’ yazılı dövizler açıldı.



8 köşeli kasket hediye edildi



Seçim otobüsü ile PTT Meydanı’na gelen gelen Kılıçdaroğlu’na Elazığ’ın yöresel 8 köşeli kasket ile Elazığspor atkısı hediye edildi. “Benim toprağım, benim suyum, benim insanlarım merhaba” diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Önünüzdeki süreçte Elazığlılar 5 milletvekilini AKP’ye gönderdi. Ama Elazığlılara AKP gereken önemi vermedi. Siz hiçbir milletvekilinin Elazığ’ın sorunlarını Mecliste konuştuklarını duydunuz mu? O zaman Elazığ’a hayrı dokunmayanlara Elazığlılar da hayır demek zorundadır. Gençlik yıllarım Elazığ’da geçti. Buranın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Güzel insanları ile birlikte oldum. Yüreğimde her zaman Elazığ’ın yeri oldu” dedi.



Elazığ kalkınamadı



Kılıçdaroğlu, geçmiş yıllarda Elazığ’ın çok güzel olduğunu, bir ara sanayi patlaması yaptığını belirterek, Anadolu kaplanlarının AKP iktidarında bittiğini söyledi. Gelişmelerin Elazığ’a işsizlik, yoksulluk ve sorun verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bugün 32 köyün toprakları sulanamıyor. Neredesin Recep bey sen? Binlerce meyve ağaçları kurumaya terk edildi. Keban Barajı yapılırken, Keban dizginlenecek, Elazığ kalkınacak dendi. Ama su dizginlendi, Elazığ kalkınmadı. Elazığlılar acı günler yaşadı. Recep bey acı günler yaşadı mı? Recep bey halkın gündemi ile uğraşıyor mu? Elazığlının işsizliği ile ilgileniyor mu? Onun için hayır diyeceğiz hayırsızlığından hesap soracağız” dedi.



Kılıçtaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın devletin otobüs ve uçağıyla mitingler yaptığını ifade ederek, şöyle dedi:

“Otobüsümüz bu, her tarafı gezeceğiz. Recep beyin altında otobüs var, üstünde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağı ile geziyor. Onun paralarını bu milletin fakir fukaraları ödüyor. Siz iki büyük ormanı susuz bırakacaksınız, sonra Elazığ’a gelip evet oyu isteyeceksiniz. Niye Elazığlı evet desin. Elazığlının esnaf ve çiftçisi huzur içinde mi? Sayın Başbakan’a niye evet diyelim? Ne yaptın Elazığ’a üstelik sana 5 milletvekili verdik. Şimdi niye ekilmiyor şeker pancarı. Elazığ’da her şey var, yok olan siyasi iradedir. Onun için düşün bu milletin yakasından diyeceğiz. Biz kendi ülkemizi ve insanını seviyoruz. İnsana hizmeti insan için götürmek durumundayız.”

Muhtıra veren paşadan hesap soracağız



CHP lideri Kılıçdaroğlu, herkesin etnik kimliğine ve inancına saygılı olduklarını ve etnik kimliğin ve inancın siyasi malzeme olmadığı güzel bir Türkiye için yollarda olduklarını belirtti. 3 yıl önce 27 Nisan bildisini yayınlayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı gündeme getiren Kılıçdaroğlu, muhtıra veren paşadan hesap soracaklarını söyleyerek, şöyle dedi:

“Recep beyin dediğini yapacağız. Anamızı, bacımızı, komşumuzu ve kardeşimizi alıp sandığa giderek hayır deyip Recep beye dersini vereceğiz. Bölünmeyeceğiz, birlik olacağız, ülkeyi ayağı kaldıracağız. Halkın iktidarını beraber kuracağız. O Başbakan boğazından haram lokma geçmemişse ve kalpazanlık yapmamışsa niye dokunulmazlığı kaldırmıyor? Biz 12 Eylül’den hesap soracağız diyorlar. Ben de, siz de biliyoruz ki, 12 Eylül’den hesap soramazlar. Ben onlara Büyükanıt duruyor, muhtıra verene niye hesap sormuyorsun dedim. Recep bey bunun da hesabını vermedi. Yürekli isen, adam gibi adamsan, sana muhtıra veren adama hesap sorarsın. Mağdur edebiyatına yattın ve milletten oy toplayıp sonra millete sırtını dündün. O muhtırayı veren paşaya da hesabını soracağız. Kendilerine muhtıra veren paşaya Bakanlar Kurulu kararı ile üstün hizmet madalyası verdiler. İnsan utanır ya. Altta din iman edebiyat yaparlar, üste çıkarlar hepsi köşeyi dönerler.”



Efsane liderimiz Ecevit



“Tek umudum var sizlersiniz” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Destek verin hayır deyin Türkiye’nin önü açılsın. Hayır deyin yolsuzluklardan hesap soralım. Hayır deyin hayırsızlar milletin yakasından düşsün. Hayır deyin Recep beylerin düzeni değişsin. Gücümüzü sadece sizden alalım. Onun için bölünmeyelim diyorum. Ülkenin bir tarafından düzgün siyaset yapmak isteyenler diğer taraftan haramilerin iktidarı vardır. Ayağınıza geldim. Bir milletvekili dahi çıkaramadık. Dönem değişti. Çark değişti. Çark halkın yana değişmeye başladı. Recep bey korkmaya başladı. Onlar korksun biz korkmayız, biz yiğit adamlarız. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Onun için güçlü ve haklıyız diyoruz. Efsane liderimiz vardı Bülent Ecevit. Derdi ki, ‘ne ezen ne ezilen hakça bir düzen’ diyordu. Aynı yerdeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için destek bekliyorum”



Kahve içirin 40 yıl unutmasınlar



Kılıçdaroğlu, bir kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu, referandumdaki hayır oyunun renginin de kahvenin rengi olan kahverengi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, “12 Eylül’de onlara kahve içirin 40 yıl unutmasınlar. Seçimde Süleyman sizsiniz, mühür sizin elinde olacaktır. O mührü adalet ve doğruluktan yana kullanırsanız, bağımsız ve özgür bir Türkiye’de kullanırsanız size hizmet etmek, söz veriyorum benim için onur olacaktır” dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra günün ikinci mitingine katılmak üzere karayoluyla Bingöl’e hareket etti.

