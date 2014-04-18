Kılıçdaroğlu: MİT'e adam öldürme yetkisi verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MİT yasasıyla ilgili olarak, ““Yapılan düzenleme ile MİT'e yurt içi ve yurt dışında operasyon yapma yetkisi veriliyor. Yani adam öldürme yetkisi veriyor. Yeni Yeşil'ler çıkacak. Bugüne kadar MİT’e böyle bir yetki verilmemişti. Yetkiler olağanüstü arttırıldı. Tam bir hukuksuzluk” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Parti Meclisi toplantısının basına açık bölümünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde gerçekleştirilen yasal düzenlemelere değinen ve bunların antidemokratik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, üniversitelerin bu konudaki sessizliğini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Her türlü yasayı kendilerine göre ayarlıyorlar. Demokrasiyi güçlendirmek herkesin ama özellikle CHP ’nin görevidir. Bütün bunların içinde bütün sessizliğini koruyan bir yapı var, üniversiteler… Sessizliklerini koruyorlar, bu üniversiteleri affetmek mümkün değil” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

“Yapılan düzenleme ile MİT'e yurt içi ve yurt dışında operasyon yapma yetkisi veriliyor. Yani adam öldürme yetkisi veriyor. Yeni Yeşil'ler çıkacak. Bugüne kadar MİT’e böyle bir yetki verilmemişti. Yetkiler olağanüstü arttırıldı. Tam bir hukuksuzluk. Fişleme yetkisi almaya başladılar. Bir ülkenin insanları fişleniyorsa demokrasi yok demektir. Soruşturmalar gizli ama MİT için gizli değil. 17 Aralık’ı örtme girişimi mi bunlar acaba? Buna izin vermeyeceğiz. Ticari sır kavramı bitti. Merak ediyorum hukukun olmadığı yerde sermaye mi gelir? 2-3 bakan oturacaklar mahkûm olmuş birisini başka bir ülkeye gönderebilecekler. Demokrasi için ağır bedeller ödemiş Türkiye ’ye böyle bir yasanın getirilmesi ayıptır. Her türlü hukuksuzluğu yapacaksınız ama size yargılanmama güvencesi getirilecek. Hukukun üstünlüğü hesap verebilmektedir. Siz belirli kişileri yasaların dışında tutuyorsunuz.”

“Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede her kurum denetlenir. Biz de ise kaldırıldı. Baskıcı rejimler hiçbir zaman başarıya ulaşmamıştır. Sıradan yurttaş borç batağı içinde, ne olup bittiğini sorgulayamıyor. Anayasa Mahkemesi milli olmamakla suçlandı. Demokrasi arayışlarının önüne duvarlar inşa edildi. Her türlü yasaklarla haber kanallarının önü tıkandı. En büyük görev CHP’lilere düşüyor. En büyük görev bizde.”

‘Üniversite yazısını kaldırsınlar’

“Mademki bu ülkeye çok partili rejimi getirdik diye övünüyoruz. Demokrasiyi yeniden inşa etmek için uğraşıyoruz. Her türlü yasayı kendilerine göre ayarlıyorlar. Demokrasiyi güçlendirmek herkesin ama özellikle CHP’nin görevidir. Bütün bunların içinde bütün sessizliğini koruyan bir yapı var, üniversiteler… Sessizliklerini koruyorlar, bu üniversiteleri affetmek mümkün değil. Üniversiteler şimdi konuşmayacak da ne zaman konuşacak. Hukuk fakülteleri en azında masum bir sözcüğü dillendirmekten bile korkuyorlar.”

“Osmanlı’nın menderesleri inanın daha cesurdu. Tabelalarında ki üniversite yazısını kaldırsınlar. Çocuklarınıza çok ağır bir miras bırakıyorsunuz. Demokrasinden söz ediyorsunuz. Yasakları kaldıracaktınız, bir sürü yasak geldi. Bu çok vahim bir tablodur. Meslek kuruluşları arka arkaya kapanacaklar. İşçi sendikası... İşçinin parasıyla altına lüks araçlar alıp sendika alan liderler. Şimdi konuşmuyorsunuz, bundan sonra zaten hiç konuşamayacaksınız. Ticari sır kavramı bitiriliyor. Neden konuşmuyorsunuz? Ve siz çocuklarınıza neyi anlatacaksınız? Bedel ödenir ama toplumlar susturulamaz. Çalışacağız, daha fazla anlatacağız. Sakın ola ki bu anlatımlarımdan hiçbir yurttaşım umutsuzluğa kapılmasın.”

“CHP sağa mı kayıyor diye eleştiriler geliyor. Bu yaşadıklarımız sağ sol olayının ötesine bir yere geldi. Bütün güçleri kucaklamak zorundayız. Esnaf, memur, işadamı herkesi kucaklamak zorundayız. Demokrasi gidiyor, başka işlerle uğraşıyoruz. Yarın hepiniz göreceksiniz. Bir gazetemiz CHP’nin nasıl fişlendiğine dair belgeleri yayınladı. Kayseri’de, Erzurum’da oturan da fişlenecek. Bu dönemi başlattılar. Bunu aşmak zorundayız…”