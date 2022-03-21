Kılıçdaroğlu, minibüsçülerin problemlerini paylaştı: Saray bu ülkenin bereketini kaçırdı, biz ise o bereketi yeniden sağlamaya talibiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Toplumun tüm kesimlerini dinlemeye devam ediyorum. Minibüs esnafının dertleri de ortada. Saray bu ülkenin bereketini kaçırdı, biz ise o bereketi yeniden sağlamaya talibiz. Yapacağız bunu." notuyla yaptığı videolu paylaşımda minibüs esnafının sorunlarını iletti.

Minibüsçüler, "Esnaf öyle bir hale geldi ki, umutları kayboldu, sorunları çoğaldı, parçaları alamaz hale geldi. Bankalara borcunu ödeyemez hale geldi" ifadeleriyle mazot fiyatlarından yakındılar.

Kılıçdaroğlu da, "Benim bu millete sözüm var. Bu milletin bütün dertlerini, bütün sıkıntılarını çözeceğim. Bu millete barışı, huzuru, herkesin evine ekmeğini, alın terine hakkını vereceğim" diyerek şoförlere söz verdi.