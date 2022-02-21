Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatlarının yolladığı kandilleri sergiledi: Zamlar geri çekilecek; bunlar da müzemizde yerini alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturası ödememe kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kendisine MHP teşkilatları tarafından gönderilen kandilleri paylaştı. Kararını yineleyen Kılıçdaroğlu, “Zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak. Bahçeli kandilleri olarak” dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası çıkışının ardından her il teşkilatına CHP liderine kandil göndermesi talimatını vermişti.

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Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Burası Genel Merkezi'ndeki makam odamın hemen yanında bulunan kütüphanemiz. Biliyorsun elektrik faturalarını ödeyemeyen milyonlar için kendi şahsi faturamı ödememe protestomu başlatmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar, donacaksın diyorlar, karanlıkta kalacaksın diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım.

''Bu arada Bahçeli, AKP sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup, çıkıverdi. Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye, tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın, gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi, çok yazık. Halk acı içinde, Bahçeli beşli çete savunusunda. Bahçeli, beşli çetenin karlarına savunadursun, bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandillerde hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak''