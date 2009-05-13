Kılıçdaroğlu metrobüs peşinde

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, metrobüslerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Topbaş'ın bu dosyayı açmasını bekliyorum. Açmazsa ben açacağım. Şuana kadar Topbaş'ın açıklama yapmasını bekledim" dedi.



CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı bir törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın da şikayetçi olduğu metrobüslerle ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:



"Bu konuda bugüne kadar Sayın Kadir Topbaş'ın bir açıklama yapmadığını gördüm. Ben Sayın Topbaş'ın açıklama yapmasını bekliyorum. Önce şu açıklamayı yapması gerek; bunların alınmamasıyla ilgili raporlar olmasına rağmen, bunları hangi gerekçeyle aldı.

İkincisi, Sayın Başbakan bu otobüslerin hizmete alınması sırasında otobüslere bindi ve güzelde bir gezi yaptı. Başbakan'a, düz yolda giden bir otobüsün 7 tepeli İstanbul'a nasıl getirildiğini sormak lazım. CHP'li belediyelerin borçları nedeniyle harekete geçen hükümet, milyonlarca Euro verilen belediye otobüslerinin hangi gerekçeyle alındığını ve hangi gerekçeyle depoya kaldırıldığını sormak zorundadır. İstanbullular da bunu sormalı. Sayın Topbaş çıkıp açıklama yapmalı."



Kılıçdaroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın, "Benim zamanımda da teklifler geldi. Ama biz bunları almadık" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Sayın Topbaş hangi gerekçeyle aldı. Topbaş'ın bu dosyayı açmasını bekliyorum. Açmazsa ben açacağım. Şuana kadar Topbaş'ın açıklama yapmasını bekledim. Belki bizim yanıldığımız ya da bilmediğimiz olay olabilir diye. Ancak gazetelerin manşetlerine taşıdığı bir olayı anakent belediye başkanı tarafından görmezden gelinmesi İstanbullulara hakarettir. İstanbullu bunun bedelini ödedi. Bunu açıklasın, başka sorularım da olacak."