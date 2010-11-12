Kılıçdaroğlu Memecan'ı halka havale etti

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini dansöz olarak çizen karikatür Salih Memecan'la ilgili ilk kez konuştu.





CHP lideri, Salih Memecan'ın karikatürü için ‘hakaret’ sınırı koysa da dava açmayı düşünmediğini söyledi.



Söz konusu karikatürle ilgili ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye her zaman açığım, dava açmayacağım" dedi.



“Her yazarın, çizerin hakaret içermemek kaydıyla eleştiri yapmaya hakkı vardır. Eleştiriye her zaman saygı göstermişimdir” diyen CHP lideri şunları söyledi:



“Hakaret içerdiği zaman ben dava açmadım, açmayacağım. O yazarları, çizerleri de halkın vicdanına teslim ediyorum” şeklinde konuştu.



Başbakan’ın açık olarak eleştirmediği karikatürle ilglii, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konuştu.



Çelik, “Ben Salih Memecan'ın yerinde olsam sayın Kılıçdaroğlu’nu dansöze benzeten bir karikatür yapmazdım. Bu şık ve doğru olmamıştır. Keşke Salih Memecan bey başka birşey yapsaydı” dedi.





