Kılıçdaroğlu: Mehmet Dişli darbeyi yöneten adam; siyasi irade bilinçli olarak darbeye ortam hazırlamıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK içindeki bir grup cuntacı asker tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili ciddi iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli hakkında "Türkiye bilinerek ve bilinçli bir şekilde darbe ortamına hazırlanmıştır. Mehmet Dişli'yi, yani olayı yöneten adam, Genelkurmay karargahında tutan irade, darbeye ortam hazırlayan siyasi iradedir" diye konuştu.

Habertürk TV'de Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının Dişli'yle ilgili açıklamaları şöyle:

"Türkiye bilinerek ve bilinçli bir şekilde darbe ortamına hazırlanmıştır. Mehmet Dişli, yani olayı yöneten adam, TSK'da görevini tamamlamadan Genelkurmay Merkez'e getirilmiştir, siyasi iradeyle. Sonra terfi eder ve kıtaya gitmesi lazım, sırf karargahta kalsın diye o dairede tutulur. Mehmet Dişli'yi Genelkurmay karargahında tutan irade, darbeye ortam hazırlayan siyasi iradedir. Darbe yargılamalarının televizyondan canlı verilmesi lazım. Mağdurlar var, mağdurları sonuna kadar savunacağım."