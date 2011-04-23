-KILIÇDAROĞLU: MECLİS YETKİLERİNİN BUDANMASINA RAZI DEĞİLİZ TBMM (A.A) - 23.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Baraj kalkarsa istikrar bozulur'' denildiğini ifade ederek, ''İstikrar, asıl, siz gidip, barajlarla milletin oyunu gasp ettiğiniz zaman bozulur. Meclis'in yetkilerini budayarak gelen istikrarın adı istikrar değil, istibdattır'' dedi. Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 91. yıldönümü dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki konuşmasına, ''İlk Meclis Başkanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaşlarını, bu çatı altında görev yapıp da yaşama gözlerini yummuş tüm milletvekillerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyorum'' diyerek başladı. Yaklaşık 50 gün sonra seçimlere gideceğini ve 24. Dönem Meclisini seçeceklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, bundan dolayı bu oturumun aynı zamanda 23. Dönem'e veda toplantısı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''23. Dönemde beraber çalıştığımız, aynı sıraları paylaştığımız; AKP'li, CHP'li, MHP'li, BDP'li olsun, bağımsızlar olsun tüm vekil arkadaşlarıma, partim ve şahsım adına teşekkür ederim. Zaman zaman sert tartışmalarımız olmuş olabilir, zaman zaman birbirimizi kırmış olabiliriz ama hepimiz biliyoruz ki bunlar siyasetin doğasında olan şeyler'' diye konuştu. 23 Nisan'ın, önümüzdeki seçim döneminde yapacakları birçok tartışmaya ışık tutabilecek önemli bir tarih olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''23 Nisan, milletimizin parlamenter sisteme olan inancının sembolü olan bir tarih. 23 Nisan, bu milletin, bir meclis ile yönetilmek için gösterdiği cesaretin ve inadın simgesi'' dedi. -''İNAT ETTİ, DİRENDİ''- Kılıçdaroğlu, bu topraklarda parlamenter sistemin geçmişini 1840'lara kadar çekebileceklerini belirterek, Vilayet Meclisleri'nin, parlamenter tarihin ilk adımları olduğunu kaydetti. İlk yasama meclisine 1876'da kavuştuklarını, bunun güzel bir başlangıç olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bu güzel başlangıç, 30 yıllık istibdat ile yara alsa da, milletimiz ezilmedi, inat etti ve ısrarla 'hakimiyet-i milliye' dedi. İşte bu inat sonucu Meclis 1908'de tekrar açıldı. Padişah Meclis'i feshedip, fiilen tekrar mutlakıyete dönmeye çalıştığında da direndi milletimiz. Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde hep bir konunun altı özenle çizildi: Meclis yeniden açılmalı. İşte bu inat sonucu Meclis 1920'de yeniden açıldı. Bu milletin temsilcileri yılmadılar. Yurdun dört bir yanından geldiler, 23 Nisan 1920'de burada, Ankara'da toplandılar. Bağımsızlık için, milli egemenlik için direndiler ve bu milletin Meclisini kapattırmadılar. İşte O meclis, yani bizim meclisimiz yönetti kurtuluş mücadelemizi. Bizim Meclisimiz kurdu Cumhuriyeti. Muhtıralar verildi, darbeler yapıldı ama bu Meclis yılmadı, inat etti, direndi. En kötü günlerinde dahi küllerinden doğmayı bildi bu Meclis. İşte 23 Nisan, bu inancın ve inadın simgesi'' dedi. Kılıçdaroğlu, şimdi, ''Bu Meclis iyi çalışmaz, çalışamaz'', ''Bu Meclis'in yetkilerini sınırlayalım, alıp o yetkileri bir Başkana verelim'', ''Bu ülke artık parlamenter sistemle değil, başkanlık sistemi ile yönetilsin'' denildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Bu Meclis Kurtuluş Savaşı verdi, Cumhuriyeti kurdu, savaşlardan harap olmuş bu güzel ülkeyi düştüğü yerden kaldırabildi de şimdi mi yönetemeyecek Türkiye'yi?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''İşte bu yüzden biz, başkanlık değil, tam tersine, daha güçlü, temsil kabiliyeti daha yüksek bir Meclis diyoruz. Bu Meclis'te toplumun her rengi, her kesimi temsil edilmeli diyoruz. Çok seslilik zaaf değil, güçtür diyoruz. Seçim barajları kalksın, siyasi partilerde lider sultası sona ersin. Meclis milletin gerçek temsilcisi olsun diyoruz. Millet kendi vekilini kendisi seçsin istiyoruz. Meclisin yetkilerini budayarak gelen istikrarın adı istikrar değil, istibdattır. Bunun böyle bilinmesi gerekir.'' Kılıçdaroğlu, sözlerini, ''Bu ülkenin çocukları özgürce yaşayacaklarsa bu topraklarda, bu ancak bu ülke özgürlükçü demokrasi ile yönetilirse olur. Çocuklarımıza mutlu bir gelecek bırakacaksak, bu ancak bu Meclis çalışırsa olur. Ne özgürlük ne umut ne mutluluk, bunların hiçbiri Meclis'in yetkilerinin budandığı yerde olmaz. Biz buna inanıyoruz'' diye tamamladı.