Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş var olan sorunları devraldı; çözmek için elinden gelen çabayı gösteriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde halen yapmıyorsanız siyasi ve ahlaki sorumluğu vardır bunun. Ama Mansur Yavaş, var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek ve gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Projeleri’nin temeli, bugün törenle atıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sorunları çözmek için elinden geleni yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Mansur Yavaş yapacaklarını anlattı. Ankaralılar kendisine güven duyuyor. Biz de kendisine güven duyuyoruz. Sayın Başkan, harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralıya vermekte kararlı. Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni, ahlaklı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde halen yapmıyorsanız, siyasi ve ahlaki sorumluğu vardır bunun. Ama Mansur Yavaş, var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek ve gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor.”