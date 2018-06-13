Kılıçdaroğlu, Man Adası belgelerine ilişkin ikinci kez tazminata mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası iddialarına yönelik ikinci davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. İlk davada Kılıçdaroğlu, 197 bin lira tazminata mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı ikinci dava da karara bağlandı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

İddialara ilişkin ilk davada CHP lideri 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.