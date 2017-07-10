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Kılıçdaroğlu Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu: Üzerinde adalet sarayı yazan yerlerde bugünkü koşullarda adalet dağıtılmıyor

10 Temmuz 2017 14:01

25 gün süren 'Adalet Yürüyüşü'nü dün Maltepe Meydanı'ndaki 'Adalet Mitingi'yle tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Adalet saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördük. Enis Bey anılarını yazıyor. Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içerisinde tahliye olur. Alınan karar ağır bir karar." dedi.

CHP Lideri, Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 14 Haziran'da tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü dün sonuçlandırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'na bu yürüyüşle ilgili bazı hatıratlar vereceği belirtildi.

CHP Lideri'nin cezaevi çıkışında ya da buradan geçeceği il başkanları toplantısında ziyaretle ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

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