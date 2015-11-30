Kılıçdaroğlu mal varlığını açıkladı; gayrimenkullerinde değişiklik olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun mal varlığını da içeren mal bildirimi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Posta'da yer alan habere göre; TBMM Başkanlığı'na sunulan mal bildirimine göre Kılıçdaroğlu’nun mal varlığında bulunan konutlar şöyle:

"Ankara Balgat’ta 2003 yılında edinilen, değeri 142 bin lira olan Selvi Kılıçdaroğlu üzerine tapulu konut. Ankara Akyurt’ta 2003 yılında edinilen, değeri 57 bin 313 lira olan kendisi üzerine konut, Tunceli’de 2007 yılında edinilen, değeri 75 bin 284 lira olan, kendisi üzerine kayıtlı konut; Burhaniye’de 2009 yılında edinilen, değeri 300 bin lira olan, kendisi üzerine kayıtlı konut. Ayrıca 1997'de Akçalı Konut Yapı Kooperatifi ile Gökyurt Konut Yapı Kooperatiflerinde hisse.""

Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na ait olan ve 2007 yılında edinilen, 2004 model Renault Clio marka araba bulunuyordu. Aracın değeri 14 bin lira olarak beyan edilmişti. Yeni beyannamede ise bu aracın yerini 2015 model bir otomobil aldı. Opel Astra marka 2015 model aracın değeri 51 bin lira olarak bildirildi. Kerem Kılıçdaroğlu adına 37 bin 801 liralık banka borcu olduğu beyan edildi. Yeni aracın banka kredisiyle alındığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ailesinin diğer varlıkları olan 4 konut, 2 kooperatif hissesi; bir pırlanta yüzük ile Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce, Ayatullah Sümer'e ait olan 8 tabloda ise bir değişiklik olmadı.