Kılıçdaroğlu: Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4'ü geri çeksin

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin çocuklar üzerinden siyaseti alışkanlık haline getirdiğini ileri sürerek, “Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı bu tasarıyı geri çeksin” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün CHP Meclis Grubu tarafından düzenlenen ‘4+4+4 eğitim’ konulu toplantı öncesinde şunları söyledi:



Pozantı grizu patlaması gibi



Türkiye’de hükümetin şöyle bir çalışma tarzı var: Riski hatırlatırsınız, burada bir risk var dersiniz. Hükümet kulaklarını tıkar. Risk oluşur, insanlar sorunlarla karşılaşırlar, bedenen de ruhen de ciddi sorunlar yaşanır. O sorunlar yaşandıktan sonra hükümet soruna el atar. Ama geriye dönülüp, bu sorunun nasıl tamir edileceğini kimse düşünmez. Bu grizu patlamasında da böyledir, Pozantı’daki olayda da böyledir. 2 yıl önce dilekçeler verilmiştir. 2 yıldır ne yapıyor Adalet Bakanlığı? O çocuklar bizim çocuklarımız. O çocukları topluma kazandırmak lazım. Eğer topluma kazandırmazsanız, onların geleceğini karartırsınız. Toplumun geleceği güvence altında olmamış olur. Adalet Bakanlığı bu konuda gecikti.



4+4+4 ne bilen yok



Çocuklarımızın nasıl yetişmesi gerekir, bununla ilgili olarak pedagogların, bilim insanlarının, eğitimcilerin görüş bildirmesi lazım, çünkü bu konunun uzmanı onlar. Nasıl bir ameliyathaneye cerrah girer, siyasetçi girmezse, milli eğitim konusu da böyledir. Bütün medya mensubu arkadaşlarımdan, televizyon yöneticilerinden rica ediyorum. Halka ‘Yeni getirilen eğitim sisteminden sizin bilginiz var mı?’ diye sorsunlar. Çocuklarınız eğitilecek, 4+4+4 ne anlama geliyor bilen yok. Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı bu tasarıyı geri çeksin. Oturulsun, konuşulsun. Üniversiteler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları bu konuda fikirlerini söylesin. Tasarı olgunlaştırılsın, parlamentoya gelsin.



Çocuklar üzerinden siyaset



Bizim çocuklarımızın zeka düzeyinde bir sorun mu var? Hayır böyle bir sorun yok. O zaman sormamız gerekir, bizim çocuklarımız neden sondan 2’nci de, Finlandiya 1’inci. Önündeki tek engel, kısır siyasetçilerin eğitim konusunu dikkate almamaları, çocuklar üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmeleri.



Fezleke bir utanç belgesi



Hakkımdaki fezleke demokrasi açısından bir utanç belgesidir. Ana muhalefet partisine ‘Sen belli konularda düşüncelerini söyleme, kamuoyuyla paylaşma’ deme fezlekesidir. Demokrasinin temeline dinamit koyma fezlekesidir. Siyasi otoritenin bilgisi ve algısı doğrultusunda hazırlanan bir fezlekedir. Çünkü o fezleke sonucunda Sayın Başbakan’ın söylediği bir laf var ‘Olması gereken oldu.’ Yani ‘Oh oldu’ Buradan Sayın Başbakan’a çağrı yapıyorum. Madem olması gereken oldu, gereğini yapın dokunulmazlığımı kaldırın.