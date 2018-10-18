Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte Oxford Union\'un özel daveti üzerine Londra\'ya gitti. Türk Hava Yolları (THY)\'na ait uçakla Londra\'ya giden Kılıçdaroğlu\'nun İngiltere temasları hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

KAŞIKÇI\'NIN OLAYI ÇOK VAHİM

Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili olarak şunları söyledi: Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın olayı çok daha vahim. Çünkü öldürüldüğü ve resmen bir cinayet; önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunun örtpas edilmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Türkiye\'nin uluslararası topluma karşı çok ciddi bir yükümlülüğü vardır. Bu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri daha da kötüye gitmesi sonucunu doğurur\"

BAŞKONSOLOSUN TUTUKLANMASI BİLE MÜMKÜNDÜ

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi\'nin ülkesine dönmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Ünal Çeviköz, “ 1963 tarihli konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana sözleşmesinin 41. Maddesi Türkiye adli makamlarına bu yetkiyi vermektedir. O maddeye göre herhangi bir şekilde böyle bir adli suç olduğu şüphesi var ise o zaman başsavcılık derhal soruşturma başlatabilir. Bu soruşturma gereği ilgili başkonsolosu ifade vermeye davet edebilirdi\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS KENDİNİ KURTARMIŞ GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Bir basın mensubunun, \"Bundan sonraki süreçte Suudi Başkonsolos Türkiye\'ye çağırılabilir mi?\" sorusu üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, “Bundan sonraki süreçte çağırılabileceğini zannetmiyorum. Suudi Arabistanlı yetkililerin de iade edeceklerini zannetmiyorum. Artık Türkiye\'den çıktıktan sonra bir şekilde kendini kurtarmış gibi düşünüyorlar herhalde. Bütün yapılacak olanlar onun buradan ayrılmasından önce yapılması gerekiyordu\" ifadesini kullandı.

İNGİLİZ GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Londra sehayati ile ilgili de bilgi veren Çeviköz, “Genel Başkanımız, bugün Londra\'da hükümet yetkilileri ve işçi partisi yetkilileri ile bir teması olacak. Akşam, İngiliz basının önemli kalemleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir arada olacaklar. Aslında ziyaret Oxford Union topluluğu tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na iletilen bir davet üzerine gerçekleşmektedir. Kemal Bey burada bir konuşma yapacak\" dedi.

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