Kılıçdaroğlu listesinde mevcut PM'nin yarısı gitti; sürpriz isimler kimler?

CHP'nin dün yapılan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkan seçmesinin ardından partinin 2019 kadrolarının belirlenmesi için yapılan yetkili kurulların seçiminde kıran kırana bir mücadele yaşandı. 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) 52 kişilik kontenjanı için 488 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu için 108 kişi aday oldu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu. Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yapılacak.

Kılıçdaroğlu’nun listesi ‘tartışma’ çıkardı; çizik bekleniyor

Parti Meclisi seçimleri öncesinde Kemal Kılaçdaroğlu’nun 15’i Yüksek Disiplin Kurulu, 52’si Parti Meclisi üyesi listesi dağıtıldı. Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı liste olup olmadığı Kurultay salonunda uzun bir süre süre tartışıldı. Ancak, genel merkezden gelen bilgiler listenin doğruluğunu teyit etti.

Liste, kurultay salonunda yer alan bazı isimler nedeniyle tepkiler neden oldu. Bu nedenle oylamada genel merkez yönetiminde yeniden listeye giren bir çok ismin çizik yemesi bekleniyor.

4 MYK üyesi de çizik yedi

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde mevcut genel başkan yardımcılarından Zeynep Altıok, Yasemin Öney Cankurtaran, genel başkan danışmanı Erdal Aksünger ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır yer almadı.

Bekaroğlu, Öztrak, Tanrıkulu listede

Listede, bir önceki Kurultay’da anahtar listesinde yer almasına rağmen delegelerden çizik yiyerek PM’ye giremeyen isimlerden Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Faik Öztrak ve Sezgin Tanrıkulu’nun yeni listede yer alması dikkat çekti.

Genel başkan listesinde bir sürpriz daha yaşandı. Daha önce genel merkez yönetimine muhalif olan Öndev Sav’ın ekibindeki isimlerden Hakkı Süha Okay da kendine yer buldu.

Kurultay da ayrı bir liste çıkaran Selin Sayek Böke ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sürpriz bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer aldı.

İnce ekibinden kimse yok

Kurultayda genel başkanlık yarışında 447 oy alan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye destek veren milletvekillerinin hiç birisine Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer verilmedi.

PM listesinin yarısından fazlası listeye konulmadı

35 Parti Meclisi (PM) üyesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almadı.

Muharrem İnce ekibinin hazırladığı belirtilen “Umudun grubu” listesinde Emre Köprülü, Tanju Özcan, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, Gökhan Günaydın, Hurşit Güneş, Namık Havutça gibi isimler yer aldı.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği “Sol Cesaret” grubu da kendi listelerini dağıttı. Listede Böke ve Cihaner’in yanısıra Ali Özgündüz, Zeynep Altıok, Gaye Usluer, Nihat Matkap, Seyfi Oktay, Orhan Sarıbal, Şenal Sarıhan, Candan Yüceer ve Onursal Adıgüzel’in isimleri de yer aldı.

Kurultay’da bu listelerin yanı sıra “Adalet ve Cesaret”, “Birleşik Halk Platformu”, “Önce Örgüt”, “1923 ruhuyla”, “CHP'de tabanın sesi”, “Hak Hukuk Adalet”, “Gelecek için biz” isimleriyle değişik listeler dağıtıldı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun PM listesi: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun,

Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.

Yüksek disiplin kurulu listesi de şöyle:

Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan