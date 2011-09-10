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Politika

Kılıçdaroğlu: Lieberman boyunu ve haddini aştı ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 19:29

-Kılıçdaroğlu: Lieberman boyunu ve haddini aştı ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın son demeciyle ''boyunu ve haddini aştığını'' bildirdi. Yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tehdit edilecek ve tehditlere boyun eğecek bir ülke olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''İsrail Dışişleri Bakanı son demeciyle boyunu ve haddini aşmıştır. Bu tavır İsrail'i terörist devlet yapar. Türkiye tehdit edilecek ve tehditlere boyun eğecek bir devlet değildir. İsrail, AKP hükümetinin acizliğini fırsat bilerek, Türkiye'nin hassasiyetlerini kaşımaktan kaçınmalıdır. Çünkü İsrail bunun altında kalır.''

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