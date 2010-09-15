Kılıçdaroğlu: Kurultaya delegeler karar verir

T24

Gürsel Tekin: Kurultay söz konusu değil

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın referandum sonuçlarından CHP’nin oy kaybettiğinin göründüğü ve genel seçimler öncesi acilen kurultaya gitmesi gerektiğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi.Brüksel’de bulunan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili soru soran gazetecilere, partide kurultay kararı alma hakkının delegelerde olduğunu ve şu an böyle bir talebin bulunmadığını söyledi.CHP’nin referandumda oy kaybettiği yönündeki sorulara ise Kılıçdaroğlu yanıt vermedi.