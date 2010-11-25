Kılıçdaroğlu kurultay sinyalleri veriyor

T24



İl başkanlarına soracak





Çizik operasyonu



Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gece geçirdiği fıtık ameliyatının ardından önümüzdeki birkaç günü evinde dinlenerek geçireceği açıklandı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Kılıçdaroğlu, bir grup MYK üyesinin “Şimdilik kurultaya gerek yok. Kurultay genel seçimlerin ardından yapılabilir” yönündeki görüşüne karşın, kurultay konusundaki kesin kararını verdi. Haziran 2011’de yapılacak genel seçimlere yenilenmiş PM ile gitme kararını veren CHP lideri, önümüzdeki günlerde kurultay tarihi ve toplanmasına ilişkin açıklamalarda bulunacak.Kılıçdaroğlu’nun kurultaya ilişkin kritik bir kararı da liste yöntemine ilişkin olacak. Kılıçdaroğlu, kurultaydan bir gün önce liste yöntemine ilişkin Ankara’da il başkanları ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde İl başkanlarına yönelik gerçekleştirilen, ancak kamuoyuna açıklanmayan ankette eğilimin “çarşaf liste” yönünde olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ortaya çıkan eğilime karşın kurultaya sayılı saatler kala yeniden il başkanlarına, kurultaya “blok mu çarşaf liste ile mi gidelim?” diye soracak. Kılıçdaroğlu, liderlik koltuğuna oturduğu Mayıs 2010 tarihinden bu yana sürekli “parti içi demokrasi” ve bu bağlamda “çarşaf liste” vurgusu yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun süre gelen bu söylemlerinden dolayı kurultayda istediği parti yönetimini blok liste ile sunması, parti içinde rahatsızlık yaratabileceği belirtiliyor. Çünkü çarşaf listede yönetimi, kurultay iradesi belirliyor. Blok listede ise genel başkanın hazırladığı tek liste delege oyuna sunuluyor. Kılıçdaroğlu’nu çarşaf liste konusunda düşündüren konunun ise Deniz Baykal ve Önder Sav ekiplerinin, yeni PM’de yer almak için delege düzeyinde kulis yapması.Kılıçdaroğlu’na, “ana gövdenin” kendi ekibinden oluşması, ancak Baykal ve Sav cephesinden isimlerin de PM listesinde yer alması” yönünde öneriler gittiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun partide “birlik beraberlik” görüntüsünün hakimiyetine önem verdiği, ancak genel seçimler öncesi PM’de yeniden ayrışma yaşanmasını da istemediği söylendi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun bu ekiplere kontenjan hakkı tanımayabileceği de ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun PM’yi tamamen kendi isimlerinden oluşturarak bu ekipleri dışlaması ve blok liste ile seçime gitmesi durumunda ise, muhaliflerin, kurultayda “çarşaf liste” ile yönetimin belirlenmesi yönünde önerge verilebileceği ve “çizik operasyonu” yaşanabileceğine işaret ediliyor.