Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu Öcalan'la çözülmez, toplumsal uzlaşma olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse İmralı ile MİT görüşür” sözlerinin ardından “Öcalan’la çok kez görüşüldü, çözüm çıkmadı. Dört parti bir araya gelmeli ve toplumsal uzlaşma sağlanmalı” dedi.

Kılıçdaroğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’ya konuştu.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan’la görüşmenin sorunları çözmeyeceğini söyledi. CHP lideri, “Öcalan’la sorun çözülmez. Denenmiş yolları bir daha denemenin anlamı yok. Öcalan’la çok kez görüşüldü. Bir çözüm çıkmadı. Öcalan kendisiyle ilgili. Süreci kendi koşullarının iyileştirilmesine, ev hapsine, serbest bırakılmasına bağlamaya çalışıyor. Bu nedenle bir sonuç çıkmaz” dedi.

PKK ve Kürt sorunun çözümü için Meclis’i işaret eden Kılıçdaroğlu, “TBMM’de dört parti bir araya gelmeli ve bu sorunun çözümü için toplumsal uzlaşma sağlanmalı. Öcalan’la, Kandil’le görüşerek bu sorun çözülmez. Önce bir toplumsal uzlaşma sağlanması gerekir. Bunun da öncelikli yolu dört partinin bir araya gelmesi, tartışması, önerilerini ortaya koymasıdır. Doğrudan vatandaş muhatap alınır, toplumsal uzlaşma oluşturulur ve onun üzerine çözüm üretilir” diye konuştu.

Vatandaşlık tanımı

CHP lideri, yeni anayasa çalışmalarında Meclis’teki dört partinin “vatandaşlık tanımı” konusunda anlaşamamasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Biz önerimizi getirdik. Eşit vatandaşlık esasına göre bir öneri hazırladık. ‘Türk vatandaşlığı herkesin eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olması anlamına gelir’ dedik. Bu öneride, çağdaş demokratik tüm unsurlar var. Eşit vatandaşlık ve bir arada yaşama isteğini, iradesini esas alan bir tanımdır. Türk vatandaşlığı dememiz de gayet normaldir, doğaldır. Bu ülkenin adı Türkiye” dedi.

Yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yerel seçimleri öne alan anayasa değişikliğini tekrar Meclis’e göndermesinin ardından Kılıçdaroğlu, seçim için yeni bir tarih önermeyeceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesabını yaparak yerel seçimleri öne çekmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Yeni bir tarih önermeyeceğiz, iktidar partisinin önerisini de desteklemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerel yönetim yasasıyla 1000 civarında belediyenin kapatılmasını ön gören anayasa çalışmasına da destek olmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu referanduma gidilmesini dile getirdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Yerel yönetim yasasıyla 1000 belediye kapatılıyor. Neye göre kapatılıyor? İktidar partisinin hesabına göre, siyasi çıkarına göre. Biz, CHP olarak kapatılacak beldelerde referandum gibi oylamalar yaptırdık. Beldeler, yüzde 90 oranında, ‘Belediyelerimizi kapatmayın’ diyor. Keza, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da (ki Türkiye de kabul etmiştir) bu hallerde referandum yapılmasını söylüyor.

Seçim bölgelerini kendilerine göre değiştiriyorlar, belediye alanlarıyla oynuyorlar. Bu çok yanlıştır. Bir de çok tehlikeli bir iş yapıyorlar. Örneğin Hatay-İskenderun’da. Belediye binasına 50 metre uzaklıktaki bir mahalleyi 20 kilometre uzaklıktaki bir belediyeye bağlıyorlar. Bunu da mezhepçilik için yapıyorlar. Tekrar uyarıyorum, bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır.”